Reprodução/Globo - 27.12.2023 'Renascer' e 'Os Outros' estão entre novidades da programação da Globo para 2024





A Globo anunciou as novidades da programação para 2024. Seis novelas inéditas e onze séries integram a grade da emissora no próximo ano, além de coberturas especiais e um novo reality show musical.





"Renascer" está entre os destaques divulgados. O remake da obra de Benedito Ruy Barbosa substitui "Terra e Paixão" na faixa das nove e inicia a exibição em 22 de janeiro. Ainda sem data de estreia, também foram anunciadas as tramas das sete, "Família é Tudo", e das seis, "No Rancho Fundo".

Sua motivação e força de vontade só são menores que o seu coração! José Inocêncio (Marcos Palmeira/ Humberto Carrão) é uma lenda viva e em janeiro vamos conhecer ainda mais sobre ele. Vem aí, #Renascer 🌳 pic.twitter.com/3RuJoYMx8m — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 27, 2023





O horário nobre da Globo ainda contará com a exibição de séries disponíveis no Globoplay, como "Os Outros", "Encantado's", "Sob Pressão", "As Aventuras de José e Durval", entre outras. A emissora também prometeu novos quadros para os programas "Caldeirão com Mion" e "Domingão com Huck".

O "BBB 24" estreia em 8 de janeiro, mesmo mês em que "The Masked Singer" inicia uma nova temporada. "Estrela da Casa", novo reality show musical do canal, está marcado para estrear no segundo semestre.

Confira abaixo os destaques da programação anunciados para 2024:



Em 2024, vamos colocar nossos sonhos no ar! ✨ E nele, tem muitas novelas, séries, realities, esporte, jornalismo festa e música... e falando nisso, tem a estreia de 'Estrela da Casa', meu novo reality musical! Tudo isso, #VemAí , na minha telinha! 📺 pic.twitter.com/lVX0SdeBVJ — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 27, 2023





