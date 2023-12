Reprodução/Instagram Ana Maria Braga com filha, Mariana Maffeis





Mariana Maffeis fez uma aparição rara com o pai, Eduardo de Carvalho, em uma publicação nas redes sociais. A filha de Ana Maria Braga compartilhou uma foto com dois dos quatro filhos e o economista, ex-marido da apresentadora.





"Acalanto. Abraçar e Acariciar. Raiz da vida! Neném Hima. Avô Edu. Feliz Semana", escreveu Mariana. Na foto, a professora de ioga aparece segurando Varuna, de dois anos, e a recém-nascida Hima está no colo do avô.

Maffeis também é mãe de Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, fruto da relação com o ex-companheiro, Paschoal Feola. Varuna e Hima são fruto do atual relacionamento com o professor de ioga colombiano Badarik González.

Ana Maria Braga e Eduardo de Carvalho foram casados de 1980 a 1992 e são pais de Mariana e Pedro. Veja abaixo a foto recente:





