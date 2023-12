Reprodução/Instagram Poliana Rocha e Leonardo são casados há 28 anos

Na última terça-feira (26), Poliana Rocha falou mais uma vez das traições de Leonardo. A esposa do cantor explicou porque decidiu perdoar as infidelidades do sertanejo durante o casamento de 28 anos.



Nos stories do Instagram, a mãe de Zé Felipe respondeu a um internauta. "Quem trai não ama", escreveu um seguidor em uma caixinha de perguntas.



"Fui criada sem um pai e o sonho da minha vida sempre foi ter uma família (pai, mãe e filhos). Acabei passando por muitas situações difíceis, para deixar minha família construída e unida", explicou ela.



Poliana já havia falado sobre a recuperação de confiança no marido. "É um processo, não é fácil, mas você consegue! Dê tempo ao tempo, ressignifique o ocorrido e foque na construção da sua família", declarou ela.

A sogra de Virginia Fonseca também disse que não se importa de Leonardo usar o celular colocando a mão na frente para que ela não veja o conteúdo. "Não ligo para essas coisinhas, não. Finjo que nem vejo. Tanta coisa mais importante para eu me preocupar", afirmou.

