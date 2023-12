Agressão, processo e traição: as brigas dos famosos em 2023

Boca Rosa X Gabi Prado

O ano já começou com briga entre os famosos. As influenciadoras se desentenderam em uma festa de réveillon. A ex-De Férias Com o Ex afirmou que a briga começou por ela gravar vídeos revelando que Bianca ficou com Daniel Caon, ex-namorado de Rafa Kalimann. Ela ainda disse que foi humilhada por Bianca, que negou a acusação. "Eu estava na fila do banheiro e essa pessoa me puxou pelo braço. Eu olhei e falei para ela: 'Não encosta em mim'. Ela sabe porque eu não quero papo com ela", disse Boca Rosa.