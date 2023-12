Reprodução/Instagram Paris Hilton posa com o marido e os dois filhos em ensaio de Natal

Paris Hilton usou as redes sociais para compartilhar um ensaio especial de Natal, nesta segunda-feira (25). Nas imagens, a socialite aparece com o marido, Carter Reum, e com os filhos Phoenix, que completa um ano em janeiro, e a menina London, de apenas um mês.

“Feliz Natal dos Hilton-Reums!”, começou ela na legenda da publicação. “No início de 2023, jamais poderia imaginar a felicidade e a gratidão que sentiria neste momento. Minha linda família de quatro pessoas, meu sonho de conto de fadas se tornou realidade!”

Paris optou por não mostrar o rosto da filha caçula, recentemente ela enfrentou comentários maldosos nas redes sociais, pela aparência de Phoenix. Muitos internautas apontaram que o menino teria problemas de saúde, devido ao tamanho da cabeça. Tanto London quanto Phoenix foram gerados por barriga de aluguel.