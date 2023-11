Reprodução/Instagram Paris Hilton anuncia nascimento da segunda filha; saiba nome

Paris Hilton surpreendeu os seguidores ao anunciar o nascimento da segunda filha. A socialite já é mãe de Phoenix , fruto do relacionamento com Carter Reum.

No perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto de um macacão infantil rosa com o nome da bebê, London.





"Grata pela minha bebê", escreveu ela na legenda na publicação.

Já no TikTok, Paris compartilhou vídeos com a família durante o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e revelou a chegada da bebê.

O primogênito veio ao mundo por meio de barriga de aluguel em janeiro deste ano e acredita-se que London tenha chegado da mesma forma.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: