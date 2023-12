Reprodução/Instagram Neymar com a filha e a ex-namorada





Na noite desta segunda-feira (25), Neymar compartilhou novas fotos celebrando o Natal com a filha Mavie, de 2 meses, fruto do relacionamento com a ex-namorada Bruna Biancardi. A influenciadora também apareceu nos registros. As expressões da bebê encantou a web, que ficou impressionada com o fato dela ser muito parecida com o pai.





"Primeiro Natal da maviezinha! Muito paparicada e brava na hora das fotos. Amor pra você não vai faltar princesa", escreveu o craque da seleção brasileira na legenda da publicação.





Nas redes sociais, os internautas e amigos famosos do atleta se impressionaram com a semelhança da pequena com o pai e comentaram: "Sua cara! Feliz Natal", escreveu Lexa. "Ela é a sua cara real", disse outro seguidor.

No domingo (24), Neymar já havia publicado fotos ao lado de Bruna Biancardi , os filhos Mavie, de 2 meses, e Davi Lucca, de 12 anos, e alguns amigos próximos à família. Bruna escolheu um vestido longo vermelho para a ocasião, enquanto Neymar surgiu de camisa vermelha, bermuda branca e tênis.