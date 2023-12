Reprodução/Instagram Beyoncé e Ludmilla





Sonho realizado! Ludmilla compartilhou uma foto inédita ao lado da ídola Beyoncé. O encontro aconteceu durante a vinda surpresa e passagem relâmpago da artista norte-americana a Salvador, na Bahia , onde esteve presente no "Club Renaissance", evento promovido para celebrar a estreia do filme documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé", que ilustra a turnê mundial do último álbum da cantora neste ano.





"Nunca desistam dos seus sonho. Eu te amo infinito, Beyoncé. Você mudou minha vida, obrigada por existir", escreveu a cantora brasileira na legenda da publicação, neste sábado (23). Vale lembrar que a funkeira é tão fã da diva pop que, no começo da carreira, ela se apresentava como MC Beyoncé.



Ao deslizar para a segunda foto, Ludmilla aparece deitada no chão, como se tivesse sofrido um desmaio. "A segunda foto sou eu depois de receber a foto. Quem está postando é a minha alma", brincou a cantora na legenda.

Na última quinta-feira (21), a cantora contou detalhes do encontro . "Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo. Ela é incrível. Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", relembrou, ainda emocionada com o encontro.