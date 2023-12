Reprodução/Instagram Após aparição relâmpago, Beyoncé abre álbum de fotos no Brasil

Parece que a passagem de Beyoncé pelo Brasil não foi tão relâmpago assim. Neste sábado (23), fãs da cantora apontaram suspeitas de que ela ainda esteja no país.

A artista norte-americana marcou presença surpresa na festa Club Renaissance , a première do seu filme em Salvador, na Bahia, na última quinta-feira (21), e imaginavas se que ela teria voltado para os Estados Unidos.





Os internautas notaram algumas publicações que apontam que Beyoncé e a família podem passar o fim de ano em solo brasileiro. O primeiro indício seria a bio do Instagram da cantora, que segue como "Salvador, Bahia, Brasil".

Além disso, o segurança particular compartilhou uma foto dando a entender que ainda está no Brasil. Na imagem, James toma sol em uma mansão com a legenda "Bahia" e "Brasil".

Outro ponto ficou por conta de Rafael Pavarotti, fotógrafo brasileiro que trabalhou com a Beyoncé na capa da revista Vogue britânica, que está em Salvador. O profissional publicou uma foto com a artista com a localização de Salvador.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

não tenho dúvidas que beyonce ainda está na bahia… ela nem mudou a localização pic.twitter.com/WC0lHlsaju — i’m that girl baiana (@jeskkar) December 23, 2023









James, segurança pessoal de Beyoncé, aparentemente ainda está no Brasil. pic.twitter.com/51UM3xNU3D — POPTime (@siteptbr) December 23, 2023









🚨🚨 Rafael Pavarotti, fotógrafo brasileiro que trabalhou com a Beyoncé na capa da Vogue Britânica está em Salvador e atualizou a localização com uma foto ao lado da Beyoncé. 👀 pic.twitter.com/zBUjwDUrNF — soty parody era (@poolsdrunk) December 23, 2023









+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: