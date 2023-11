Reprodução/Instagram Távila Gomes fala sobre criticas ao dizer que estava sozinha

Távila Gomes, que está esperando um filho do influenciador Luva de Pedreiro, fez um desabafo nas redes sociais, neste sábado (25) após receber críticas por estar fazendo a mudança de sua casa sozinha. Segundo elas, internautas a estariam acusando de “querer engajamento”.

Tudo começou depois que a jovem compartilhou uma foto enquanto recebia atendimento em um hospital no Recife e, um dia depois, estar carregando malas para se mudar para uma outra casa, que fica no mesmo condomínio.

No vídeo, já excluído devido aos comentários maldosos, Távila escreveu: "A médica disse: repouso total. Eu: fazendo mudança, sozinha e grávida. Ser independente e solitário faz você nunca esperar por ninguém". Após apagar o vídeo, ela pediu para que as pessoas parassem de problematizar.

“Eu esqueço que eu não posso postar nada que vai tudo para página de fofoca, interpretando as coisas do jeito que querem”, iniciou ela. “Para quem está dizendo que eu estou fazendo as coisas por engajamento, eu estou me mudando de um lado da rua para o outro, praticamente. E eu, de fato, estou sozinha, eu queria adiantar a mudança, então chamei um carro para me ajudar”, explicou.

Távila diz que mora sozinha desde os 16 anos e que gosta de ser independente, por isso “não espera até que as pessoas tenham tempo para ajudar”. Por fim, ela afirma que não tem nenhuma intenção de ganhar engajamento, já que, para ela, é algo inútil

“Meu engajamento aqui não serve pra nada. Eu não trabalho com internet, minha gente. Eu não sou blogueira e nem pretendo ser. Eu ainda apareço por aqui porque gosto de compartilhar as coisas com os meus amigos, com a minha família e com pessoas próximas a mim. De resto, eu nem respondo!”, completou.