Reprodução Instagram - 22.12.2023 Beyoncé e Ana Castela usam cavalo cenográfico prateado em shows

A chegada de Beyoncé em solo brasileiro, na última quinta-feira (21) , tem movimentado tanto os fãs da musicista quanto a própria classe artística. Após Ludmilla se encontrar com a cantora , a sertaneja Ana Castela mandou um recado à Beyoncé.



A ‘boiadeira’ ofereceu o cavalo cenográfico que ela usa nos shows para a celebridade musical. Isso porque Beyoncé faz uso de um cavalo semelhante nas apresentações da turnê “ Renaissance Tour” .



“Hello, Beyoncé, eu tenho um [cavalo] qualquer coisa”, brincou a namorada de Gustavo Mioto . A declaração de Castela vem depois de Beyoncé explicar que, infelizmente, não havia conseguido promover a turnê dela no Brasil.



A vinda da cantora internacional surpreendeu os brasileiros. Beyoncé apareceu envolta com a bandeira da Bahia no corpo, durante o “Club Renaissance”, que ocorreu em Salvador, na última quinta-feira (21) . O evento marcou a estreia do longa-metragem “Renaissance: a Film By Beyoncé”.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: