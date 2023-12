Reprodução Pai de Larissa Manoela desabafa sobre saudade após casamento da filha

Dias após o casamento surpresa de Larissa Manoela com André Luiz Frambach, o pai da atriz compartilhou uma reflexão sobre saudade nas redes sociais.

"Definir saudade? Não consigo. É um dos sentimentos mais avassaladores que existe. Como se descreve o vazio? O silêncio? A ausência? O pedaço de nós que se ausentou?", diz a mensagem publicada por ele.

Na legenda, Gilberto escreveu: "Saudades: palavra triste, quando se vai um grande amor! Igual a um passarinho que partiu depois de beijar a flor".

Vale lembrar que durante este ano Larissa Manoela acabou se distanciando dos pais, Gilberto e Silvana, devido a questões financeiras envolvendo a carreira da atriz.

Além disso, os pais da artista seriam contra o relacionamento dela com o também ator. Silvana chegou a ser indiciada por racismo religioso, por ter chamado a família do genro, que é espírita kardecista, de "macumbeira" em tom pejorativo.

