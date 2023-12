Reprodução/Instagram Após aparição relâmpago, Beyoncé abre álbum de fotos no Brasil

Beyoncé realmente mexeu com o coração dos brasileiros por uma passagem relâmpago pelo Brasil na noite de quinta-feira (21). A cantora marcou presença na festa de lançamento do filme documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé", em Salvador, na Bahia.

Após ficar menos de dez minutos no palco, a artista compartilhou as fotos oficiais da vinda ao país.

Nas imagens, ela posou dentro do jatinho exibindo o look prateado, assim como fotos enrolada nas bandeiras do Brasil e da Bahia.

Os famosos brasileiros fizeram questão de comentar a publicação. "We love you [Nós te amamos]", declarou Gloria Groove; "Vai ter que voltar mamãe! 5 minutos só? Ah não! Te amo", declarou Camilla de Lucas; "Foi ótimo almoçar com você hoje e cantar uma palhinha da “Teu amigo cuidou” amiga, volte quando quiser", brincou Mari Fernandez.

Entenda o encontro de Beyoncé com os fãs em Salvador

Nesta quinta-feira (21), a cantora norte-americana Beyoncé surpreendeu os fãs brasileiros com uma aparição rara e surpresa em um evento em Salvador, na Bahia. Após 10 anos, cantora chega em solo brasileiro para promover a estreia do novo filme documentário.

Sem aviso, fãs da norte-americana souberam apenas nesta tarde da possibilidade de Beyoncé prestigiar presencialmente o evento realizado no centro de convenções da cidade.

