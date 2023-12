Reprodução/Instagram Brunna revela conversa de Beyoncé com Ludmilla: 'Tentando digerir'

Na última quinta-feira (21) Ludmilla realizou o sonho de conhecer Beyoncé. A cantora norte-americana fez uma aparição surpresa e relâmpago durante o lançamento do seu filme, em Salvador, na Bahia.



A brasileira foi uma das convidadas a se encontrar com a artista nos bastidores. Com suspense, Ludmilla ficou de contar para os fãs como foi o tão esperado encontro.

Já a esposa, Brunna Gonçalves, resolveu entregar apenas um spoiler do que Beyoncé falou para Ludmilla.

"Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud", escreveu ela no perfil do X, antigo Twitter.

Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud 🥹🥹😭🙏🏾 — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) December 22, 2023





Entenda o encontro de Beyoncé com os fãs em Salvador

Nesta quinta-feira (21), a cantora norte-americana Beyoncé surpreendeu os fãs brasileiros com uma aparição rara e surpresa em um evento em Salvador, na Bahia. Após 10 anos, cantora chega em solo brasileiro para promover a estreia do novo filme documentário.

Sem aviso, fãs da norte-americana souberam apenas nesta tarde da possibilidade de Beyoncé prestigiar presencialmente o evento realizado no centro de convenções da cidade.

