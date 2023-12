Reprodução/Instagram Ana Castela e Gustavo Mioto comemoram sucesso de música 'Fronteira'

A cantora Ana Castela compartilhou um clique ao lado do namorado, Gustavo Mioto, nesta quinta-feira (21), aproveitando o dia livre para curtir uma piscina em clima de romance. No registro, o casal aproveita para comemorar o sucesso da nova música “Fronteira”, na qual o casal faz um dueto.

“Acordamos com Fronteira no TOP 11 Brasil! Obrigado a cada um de vocês, pelo carinho especial com essa música que com certeza marca as nossas vidas!”, escreveu a artista na legenda.

Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios para o casal: “Aff não estava preparada para essa foto”, disse uma fã. “Aoowww casalzão! Lindos demais”, disse outra. E também teve fã da artista que não aprova seu relacionamento com o cantor: “Não chipo (sic) esse romance forçado! Me desculpe a sinceridade, linda! Beijos e suceshow”, escreveu um internauta, que recebeu críticas de outros seguidores.

Em outra publicação, a sertaneja ainda aproveita para convidar os fãs para ouvir sua outra música de trabalho: “Ouviram DIA DE FLUXO já? por aqui até demais!”