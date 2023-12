Reprodução Zilu Camargo diz que doença agravou após briga familiar: 'Triste'

Zilu Camargo fez um desabafo nesta sexta-feira (15) ao dizer que a doença herpes zoster agravou após a família Camargo ser afetada pela briga familiar. A desavença envolve a atual mulher de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, a nora Amabyelle Eiroa e os filhos do sertanejo, Igor Camargo, Wanessa e Camila.

No Instagram, Zilu disse que a imunidade ficou afetada pela briga e o herpes agravou. "Minha herpes zoster atacou, minha imunidade caiu bastante com toda essa confusão na família. Eu fico de cá sem poder fazer nada, sem poder estar perto dos meus filhos e isso me ataca. Fico muito triste mesmo", lamentou.

A recente desavença na família Camargo também fez com que Zilu mudasse os planos de final de ano. "Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem", comentou.

Segundo a ex-mulher de Zezé, a filha Camila estará na praia, o filho Igor ficará com a companheira Amabyelle, e Wanessa ficará com os dois filhos e o namorado Dado Dollabela.

"Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo, logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas seja descoberta", comentou, citando o perfil falso atribuído por Graciele.