Reprodução/Multishow Filhas de Ivete Sangalo invadem palco e web se derrete: 'Fofas demais'

A cantora Ivete Sangalo contou com duas participações para lá de especiais no show de comemoração dos 30 anos de carreira. O evento realizado nesta quarta-feira (20) no Maracanã, no Rio de Janeiro, marcou a rara presença das gêmeas Marina e Helena, de 5 anos.

A duplinha cantou "Se Saia" ao lado da mãe e mostrou desenvoltura para dançar as músicas de Ivete Sangalo. Ao Gshow, o pai Daniel Cady celebrou a participação das filhas.

"Antigamente elas não aguentavam porque tinham sono. Mas hoje, não. Conseguiram dormir à tarde e vieram assistir à mãe", revelou.

Nas redes sociais, Helena e Marina roubaram a cena e encantaram os telespectadores.

"Fofas demais. Puxaram a mãe e são rainhas na animação e carisma", elogiou um internauta. "Lindas demais", destacou outro. "As herdeiras do Pop nacional", exaltou outro.