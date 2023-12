Reprodução Jennifer Love Hewitt em 'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado' (1997)





A atriz e cantora norte-americana Jennifer Love Hewitt, de 44 anos, fez um desabafo sobre a sexualização que sofreu no início da carreira em Hollywood. Aos 17 anos, a estrela teen foi capa de uma revista masculina e diz que não entendia o motivo de ser chamada de sexy.







"Eu era chamada de sexy antes de saber o que era ser sexy. Eu não fazia ideia do porquê de eu estar na capa da Maxim. Eu fiquei honrada. Eu amei. Mas por quê?", refletiu durante entrevista ao podcast 'Inside of You'.

“Eu me senti vigiada. Eu senti que tinha que ser tudo para todos o tempo todo”, desabafou a atriz. Jennifer disse que também não tinha autoconfiança. "Aquela garota era muito insegura, muito confusa e estava dando o seu melhor."

Quando tinha 23 anos, a artista revelou ainda que o diretor do filme "Doce Trapaça" pediu para que ela agisse de forma mais sensual. "O diretor disse: 'Precisamos que você seja mais sexy'. Eu precisei conversar com ele e dizer: 'Eu não sei o que isso significa. Eu sei que eu preciso ser isso para as pessoas, mas não sei o que significa'. Ele teve que me ajudar a entender aquilo", relembrou.



A atriz ficou conhecida por interpretar papéis marcantes, como em 'O Quinteto' (1995-1999), 'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado' (1997), 'Mal Posso Esperar' (1998), entre outras produções.

Reprodução Atriz Jennifer Love Hewitt em 1997; ela em registro atual