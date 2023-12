Reprodução/Instagram Letícia e Juliano Cazarré

Letícia Cazarré , stylist e influenciadora, usou as redes sociais no último domingo (3) para contar aos seguidores como se chamará o sexto filho dela e de Juliano Cazarré, além de falar se pretende ou não ter mais bebês.







Ela expôs que o caçula se chamará Estevão, que pretende dar à luz por meio da cesariana e que a previsão para o nascimento é no dia 1º de março de 2024. Dos 5 filhos que já teve, os 2 primeiros nasceram por parto normal, e os 3 últimos através da cesariana.







Ao ser indagada por um seguidor se pretendia engravidar novamente após o nascimento de Estêvão, a stylist respondeu o questionamento com base na fé que acredita. “Um filho é uma pessoa criada e desejada por Deus, e confiada a nós, pais. Não é uma coisa ou objeto que a gente possa simplesmente rejeitar. Quando você entende isso e entende também que o casamento, o matrimônio, é uma promessa nossa para Deus e de Deus para nós, você percebe que Ele é quem vai decidir quantos filhos vocês terão”, argumentou.







“Isso significa que seja fácil? Não. Isso significa que a gente não sente medo? Não. Isso significa que a gente só vai ter filhos se eles forem saudáveis? Não. Isso significa que a vida vale infinitamente mais do que a gente imagina, e que vamos nos dobrar à vontade de Deus ainda que isso seja muito difícil e custe muito”, acrescentou.







A esposa de Juliano Cazarré ainda comentou a possibilidade de se mudar do Brasil com os filhos e o marido. Ela pontua que gostaria de viver nos Estados Unidos, mas que a saúde da filha Guilhermina, de 1 ano, a preocupa.







“Tenho o sonho de sair um dia. Gostaria de viver num estado tranquilo dos EUA, perto da minha amiga Ana Paula. Ela sugeriu Montana, e o Juliano gostou da ideia. Mas a verdade é que com a Guilhermina nós temos que nos manter com os pés bem no chão e deixar os sonhos para o lugar dos sonhos”, finalizou.

