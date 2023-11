Reprodução/ Instagram Letícia Cazarré tem esperança com a condição da filha: ‘Independência’

Nesta segunda-feira (13), Letícia Cazarré fez um desabafo sobre a situação da quinta filha que tem com Juliano Cazarré por meio de um Story no Instagram. Maria Guilhermina, de 1 ano, já passou por cirurgias e tem lesões causadas pela Anomalia de Ebstein, uma anomalia rara no coração.

"Minha filha Maria Guilhermina de Guadalupe também depende de um respirador para viver. Ela também teve lesões neurológicas que danificaram partes do seu cérebro. Ela não consegue engolir, nem se alimenta pela boca (ainda!)”, começou.

A bióloga fez questão de afirmar que nenhum médico brasileiro chegou a falar que Maria não conseguirá recuperar parte ou todas as funções do cérebro. “Pelo contrário, todos eles falam sobre plasticidade cerebral e todos lutam para ver Maria Guilhermina avançar cada vez mais rumo à independência", escreveu Letícia.

A plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro das crianças de evoluir e adaptar-se de acordo com o ambiente. Apesar de presente durante a vida, ela é mais acentuada nos primeiros seis anos.