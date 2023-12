Reprodução Instagram - 18.12.2023 Viviane Tube e Rodrigo Mussi

Viviane Tube, mãe da youtuber Viih Tube, usou os stories do Instagram nesta segunda-feira (18) para comentar o polêmico conflito envolvendo a filha dela, o genro, Eliezer, e o influenciador Rodrigo Mussi . Os três vivenciam um embate virtual em meio à investigação da casa de apostas Blaze e dos influenciadores que fizeram publicidades para os jogos de azar da plataforma , incluindo Viih Tube.



“Meu Deus do céu, eu acabei de ver os stories do Eli. Estou indo para São Paulo, mas tinha que falar isso. Eu não acreditei no que eu vi, do Rodrigo Mussi. Eu não sou de ficar me pronunciando quando alguém fala alguma coisa, eu fico sempre quieta, sempre na minha”, iniciou ela.



“Do Rodrigo eu vou falar, porque eu participei de todos os momentos em que a minha filha se dedicou, quase 100% do tempo dela, para ajudar essa criatura. Eu nem posso falar que é um ser-humano, é uma criatura. Porque olha isso. A pessoa ingrata desse jeito. E o Eli falou com propriedade ", destacou.



Em março de 2022, Mussi foi vítima de um acidente de carro. Viih Tube o acompanhava em visitas médicas e cedeu a própria residência para que ele se hospedasse e fizesse os tratamentos médicos e fisioterápicos. No entanto, os dois romperam a amizade posteriormente.



“Daí o que o Eli falou. 'Você parou, Rodrigo, para perguntar quanto que a Viih gastou com você?'. Porque foi uma das coisas que fiquei indignada, sabe? Eu falei, poxa, o cara tava numa situação difícil, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pagamos várias coisas, sim, do Rodrigo. Se você quiser, Rodrigo, a gente manda a conta aí para você, porque nunca é tarde para pagar as contas”, acrescentou.



De acordo com ela, o ex-BBB não pagou os gastos desembolsados por Viih Tube na recuperação dele. Ela detalha que a filha optou por não cobrá-lo das despesas.



“Falei para a Viih: 'Filha, você não vai cobrar esse valor dele. O cara já tá bem, voltou a normal, já tá trabalhando, né?’. Ela: 'Não, mãe, Deus me dá em dobro’. Foi isso que ela me respondeu: ‘Pra Deus dar em dobro’. Deveria ter cobrado com juros. Essa que é a realidade. Uma pessoa assim não merece nada, não”, relembrou.



A avó de Lua di Felice expõe que, durante a recuperação de Rodrigo Mussi, Viih Tube mexia em toda a agenda de trabalhos para acompanhar o influenciador em visitas hospitalares.



“Ela mexeu em toda a agenda dela, eu juro para vocês, ela mexeu em toda a agenda dela, para ir lá, passar as duas horas de visita com o Rodrigo, porque ela falou: 'Mãe, ele está sozinho, não vou deixar ele desamparado. Não vou, mãe'”, alegou.



“Deixa eu concluir, Rodrigo, o que a Viih fez, além de fazer o bem para você? Porque ela deixou todo mundo doido quando você sofreu o acidente, porque ela falou que precisava te ajudar, porque ela tinha um carinho muito grande por você, pelo momento que você viveu. Meu, coloca a mão na sua consciência, isso é muito feio”, argumentou.



Viviane Tube continuou defendendo a filha. Além disso, ela expôs que Rodrigo Mussi também já fez publicidades para a mesma casa de apostas que está sendo investigada pela polícia de São Paulo .



“Em nenhum momento ela criticou você, agora você vem criticar ela numa coisa que você faz, o tempo inteiro com o joguinho? Ah, Rodrigo, se enxerga, vai, se enxerga, vai, está na hora de você amadurecer, está bem velhinho já, não? Você não acha que está bem velhinho? Que isso?”, finalizou.

Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: