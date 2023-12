Reprodução/Record TV Yuri Meirelles participou de 'A Fazenda 15'





Após ser eliminado de "A Fazenda 15", Yuri Meirelles falou de um rumor que marcou a participação dele no reality show da Record. O modelo reagiu aos boatos de que cobrava para sair com homens e que os acordos chegavam a até R$ 15 mil.





O caso veio à tona após Yuri ter posicionamentos homofóbicos contra Lucas Souza. Em entrevista ao "Link Podcast", o ex-peã riu dos rumores sobre os encontros e negou que se envolvia com homens. "Essa parada foi muito louca. Não, nunca [peguei meninos] na minha vida]", afirmou.

O apresentador Felipeh Campos mencionou a parte das acusações sobre cobrar dinheiro e Meirelles ironizou: "Pô, quem dera, aí está valendo. Mas não, nunca [cobrei para sair com homens]". O modelo ainda contou que a família foi impactada pelo boato enquanto ele estava no confinamento.



"Meu assessor me contou de tudo que aconteceu assim que cheguei no hotel [após a eliminação]. Fiquei rindo [dos rumores] e ele falou: 'Não, a parada foi muito séria' [...] Liguei para meu pai, meu irmão e minha mãe ficou louca. Meu pai foi parar no hospital, teve ansiedade. Isso nunca aconteceu, meu pai é um cara super tranquilo", explicou.





