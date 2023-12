Roça falsa?

Tonzão afirmou que aprendeu a jogar com Cezar a postura do enfermeiro do jogo foi debatida por ele, Márcia e Shay. No bate-papo, a ex-jogadora de vôlei cogitou que a última roça foi falsa e o trio citou possibilidades sobre o destino dos eliminados no jogo. Eles ainda mencionaram um aviso de Galisteu, que prometeu que a semana seria "cheia de emoções", pela dinâmica especial na reta final do programa.