Reprodução/Record Homem revela passado de Yuri de 'A Fazenda 15': 'Gay sendo homofóbico'

Após Yuri Meirelles viralizar nas redes sociais devido o comportamento homofóbico em "A Fazenda 15", nesta quarta-feira (4) o influenciador Fauzi Rux relatou que o peão também seria homossexual, alegando que Yuri fazia programa por R$ 500.

Através do X, antigo Twitter, o rapaz se revoltou com as atitudes de Yuri Meirelles, que debochou da sexualidade especulada de Lucas Souza. Nesta madrugada, o peão questionou se o militar da resera era "homem" e entoou xingamentos como "putinha safada", também chamando o ex de Jojo Todynho de "chupa pau".

"Um gay sendo homofóbico! Caso do maior booker do Rio de Janeiro. Fazia programinha por 500", escreveu Fauzi.

"Essa história é longa! Estava aguardando o momento pra jogar tudo aqui. Alguém avisa pra ele quem come gay também é gay! Deixa calar minha boquinha! Ainda não tenho advogado igual a Cariúcha", debochou.

Fauzi ainda diz que a pessoa que colocou Yuri Meirelles dentro do reality da Record seria um homem homossexual. "Incoerente ele né?", ironizou.



"Na famosa Rua Oliveira Belo, Yuri era figurinha repetida com o suposto namoradinho. Enfim, sei de muita coisa que o povo conta aqui, mas vou ficar calado. A casa dele vai cair em breve!".



O influenciador afirmou que está aguardando uma ex enviar conversas que comprovam as acusações dele. "Ela achou no WhatsApp dele falando quanto cobrava, que queria 'moral' e tals. Umas das frases era: 'você sabe que sou sigilo, posturado'".