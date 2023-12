Reprodução/Instagram Cacá Werneck e Monique Evans

Na última quinta-feira (14), a ex-modelo Monique Evans usou as redes sociais para detalhar como ela se descobriu bissexual, além de destacar qual foi a reação da atriz, modelo e influenciadora Bárbara Evans, que é filha dela .



Indagada por um seguidor no Instagram sobre a dificuldade de contar para a herdeira que era bissexual, Evans declarou: “Quando fui contar para a Baby [Bárbara], ela disse que já sabia. Ela me conhece muito”.



Monique, de 67 anos, que está prestes a se casar com Caca Werneck, de 37 , relembra o primeiro encontro das duas, no qual ela descobriu ser bissexual. “No dia que conheci a Cacá, senti algo estranho. E a partir daí comecei a pensar muito nela. Me perguntei se estava ‘ensapatando’. Tinha sido amor à primeira vista”, explicou.



O casamento de Monique Evans e Cacá Werneck acontecerá no dia 16 de maio de 2024. De acordo com a ex-modelo, a pequena Ayla , neta dela e filha primogênita de Bárbara Evans, será a daminha de honra da cerimônia.

