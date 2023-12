Reprodução Instagram - 12.12.2023 Monique Evans os netos gêmeos, Álvaro e Antônio

Monique Evans , de 67 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (11) para compartilhar com os seguidores que estava conhecendo os netos Álvaro e Antônio presencialmente pela primeira vez. Os gêmeos são filhos de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro.



A visita da avó acontece duas semanas após o nascimento dos bebês, que ocorreu no dia 28 de novembro, em São Paulo. Quando encontrou os novos integrantes da família, Monique entregou que não sabia diferenciar eles.



“Cara, eles são muito lindos, mas estou confundindo muito. Estou na maior confusão aqui. Não sei quem é Álvaro, quem é Antônio”, disse a ex-modelo e também ex-peoa de “A Fazenda 4” .



A avó declarou que quando os gêmeos estão um ao lado do do outro é possível diferencia-los. No entanto, alega que ao pegar um de cada vez no colo, ou quando olha fotos pelo celular, ela ainda fica confundida.



Recentemente, a outra neta da ex-modelo, a pequena Ayla Evans, foi submetida a uma cirurgia . Isso após ela ter se engasgado com amendoim e pedaços do alimento terem se alojado na área pulmonar dela.

