Reprodução Instagram - 11.12.2023 Ayla Evans recebe alta após cirurgia

Bárbara Evans, modelo, atriz e influenciadora, usou as redes sociais nesta quinta-feira (14) para atualizar o estado de saúde de Ayla , filha primogênita dela e de Gustavo Theodoro. O casal também tem outros dois filhos: os caçulas Álvaro e Antônio, que nasceram no dia 27 de novembro deste ano.







"Minha filha não está curada ainda. Não é um assunto fácil de ser falado, de ser comentado e de ser relembrado. Não é fácil para mim falar desse assunto, é uma decisão que eu tomei junto com o meu marido para alertar a maior quantidade de pessoas possíveis", explicou a filha de Monique Evans , justificando a exposição do acontecimento.





No último domingo (10), a primogênita da modelo foi internada e submetida a um procedimento cirúrgico. Isso porque ela havia se engasgado após comer amendoim sem pele , o que fez com que alguns pedaços do alimento se alojassem na região pulmonar dela. A cirurgia foi feita para remover os pedaços de amendoim que pararam no pulmão de Ayla.





No dia seguinte, na última segunda-feira (11), a herdeira de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro recebeu alta . No entanto, a influenciadora destacou que ela "ainda não está curada". "Tem muita dificuldade para respirar e está tossindo bastante, machucou muito o pulmãozinho dela”, declarou nesta quarta-feira (13), “Ayla está fazendo fisioterapia todos os dias, logo estará boa”.

