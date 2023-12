Reprodução Filha de Bárbara Evans é levada às pressas ao hospital: 'Culpa minha'

A herdeira Ayla, filha de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro, preocupou os pais na última sexta-feira (8) após comer alimento indevido e se engasgar. Com a pequena relatando falta de ar, a influenciadora precisou levá-la ao hospital neste sábado (9) de manhã.



Através do perfil no Instagram, a ex-participante de "A Fazenda" explicou que Gustavo Theodoro deu amendoim para a filha comer. Embora não permita o alimento, Bárbara confessou ter relevado a situação.

"Normalmente eu não deixo de jeito nenhum, mas o pai dela dá, a culpa também foi minha porque eu vi e deixei (...) Ela não chegou a ficar sem ar, mas deu uma engasgada, e logo em seguida ela vomitou e ficou tossindo muito. A respiração dela ficou cansada e tossindo. Deixei ela brincando um pouco e fiquei observando. Ela disse: 'Mamãe, dodói', e ela com falta de ar. Comecei a passar mal", lamentou.

Assustada com a reação da filha, Bárbara Evans optou por levá-la ao pronto antedimento do hospital. Entretanto, mesmo após avaliação, a pequena continuou relatando rouquidão e dificuldades. Com isso, os pais retornaram ela para ser examinada neste sábado.

"Graças a Deus o Gustavo já está saindo do hospital com a Ayla e não deu nada no Raio-X, então está tudo bem", tranquilizou.

Bárbara Evans e o marido Gustavo Theodoro são pais de Ayla, de 1 ano, e dos gêmeos Antônio e Álvaro, recém-nascidos.