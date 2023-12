Reprodução/ GNT Astrid Fontenelle chora em despedida do 'Saia Justa'

Astrid Fontenelle se despediu do "Saia Justa" durante o programa da última quarta-feira (13). A apresentadora saiu da atração após 11 anos. Larissa Luz também não estará mais no "sofá Rita Lee", como foi batizado o cenário do programa, em 2024.

O episódio de despedida da jornalista foi especial, contou as ex-Saias Monica Martelli e Barbara Gancia, depoimentos de famosos e muita emoção. "Será um programa de muitas emoções!", disse Astrid.



A jornalista foi surpreendida com um depoimentos em vídeo, de Maria Bethânia. "Aqui é a Bethânia para lhe cumprimentar pelo tempo no Saia Justa com brilho e tanto entusiasmo. Agora só falta a gente marcar a cerveja gelada no calor do verão (risos)", disse a cantora. A mensagem levou Astrid às lágrimas.



Angélica, Serginho Groisman, Sabrina Sato, Taís Araujo e Luana Xavier também deixaram recados para a apresentadora. "Você vai fazer muita falta, Astrid, eu ficava emocionada te vendo ali, aprendendo com você. Você é uma comunicadora nata", disse Taís.

Astrid ainda celebrou o fato de poder se despedir, ao vivo, de um programa na televisão brasileira. "Fazer TV ao vivo a gente só faz com quem confia, e eu confio muito em vocês, é dupla confiança. Fazer o que estamos fazendo aqui é muito raro de viver na televisão, que é fazer o último programa e se despedir ao vivo", afirmou a apresentadora.



A jornalista saiu do "Saia Justa" para se dedicar a outros projetos, como o quadro "Chegadas e Partidas" do "Fantástico".



Astrid Fontenelle fez história no #saiajustanoGNT . Foram onze anos comandando o programa e deixando sua marca com várias colegas de sofá que foram mudando ao longo do tempo. E agora voltou com o delicioso #ChegadasEPartidas no #Fantástico . Sucesso pra ela. pic.twitter.com/IlAHlRCku0 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 14, 2023





