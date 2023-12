Reprodução Após acidente de carro, Zé Neto ganha previsão de alta hospitalar

Neste domingo (10) a equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto divulgou um novo boletim médico do Zé Neto. O cantor está internado desde o acidente de carro na BR-153 na última terça-feira (5).

O artista segue internado, estável e com um quadro clínico com evolução satisfatória.

Leia também Zé Neto invadiu pista no dia do acidente; veja como ficou o carro





"A equipe médica recomenda permanência para acompanhamento médico em ambiente hospitalar para que o paciente continue em observação e realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista", afirmou o comunicado.

Além disso, pela primeira vez, a equipe informou uma previsão para a alta. "A equipe médica avalia que o paciente deverá ter alta hospitalar no início desta semana", informaram.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153 . O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto . Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto-Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna . O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. A esposa de Zé Neto informou que o acidente ocorreu após o cantor desviar de um animal .

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: