Reprodução Zé Neto recebe alta da UTI após acidente de carro

O cantor sertanejo Zé Neto recebeu alta da UTI nesta quinta-feira (7) após sofrer um acidente de carro na noite de terça-feira (5). A equipe médica atualizou o estado de saúde do artista, que seguirá em observação no quarto de enfermaria.





"A equipe multidisciplinar do Hospital de Base de Rio Preto decidiu pela transferência após avaliação clínica criteriosa, com auxílio de exames de imagem e laboratoriais, constatando a evolução positiva do quadro clínico e demais parâmetros", diz a nota.

Segundo os médicos, a evolução do cantor é positiva. "Diante da gravidade do acidente automobilístico, os médicos consideram a evolução clínica de Zé Neto bastante positiva, tendo o paciente colaborado de forma importante com a equipe multidisciplinar que o assistiu nos dois dias de internação na UTI. Durante este período, 10 profissionais atuaram: médicos clínicos, cirurgiões e intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, cirurgiã-dentista e nutricionista", explicaram.

Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Zé Neto teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e, na madrugada de quarta-feira (6) foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo.

O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153 . O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto . Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto-Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna . O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.

