1º dia da CCXP tem choro de Xuxa, furo de Sandy e 'Iron Maiden X Lula'

Bastidores de "Ritmo de Natal"

O elenco do filme "Ritmo de Natal", da Globoplay, também marcou presença no palco Thunder e contou bastidores do longa. Clara Moneke, que interpreta Mileny no filme, afirmou que teve uma cena tensa, que abordava o racismo e o machismo, com Taís Araújo, onde houve um "descontrole emocional". "É uma cena intensa e de muita emoção e como a gente se admira muito sabe é difícil você olhar nos olhos de uma pessoa que você admira tanto e falar coisas tão fortes. Então, eu acho que a cena ficou muito linda," disse a atriz, que ainda falou que Taís caiu no choro.