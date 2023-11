Divulgação/ Globo Taís Araújo e Isacque Lopes em "Ritmo de Natal"

Nesta quinta-feira (30), Clara Moneke esteve na CCXP para divulgar o filme "Ritmo de Natal", da Globoplay. No Palco Thunder, a revelação de "Vai Na Fé" relatou um momento difícil que viveu com Taís Araújo, que também está no elenco, durante uma cena sobre racismo e machismo do longa.



Moneke foi questionada sobre um "descontrole emocional" que Taís Araújo teve nos bastidores e contou: "O filme, apesar, de ser muito leve muito engraçado, como toda boa história, tem muitas camadas. Então, conforme o filme vai passando, a gente vai entrando nas camadas dos personagens que durante a história não foram mostradas. E isso também acompanhou a cronologia das nossas gravações, porque essa cena em questão já foi no no final das gravações.

Em seguida, ela falou como a relação de admiração entre as atrizes tornou a gravação, feita pelas atrizes, mais intensa: "Eu e a Taís já nos conhecemos, mas não havíamos trabalhar juntos e há uma admiração muito grande e é muito em recíproca. Eu sou muito fã dela e eu tenho muito prazer em honra e dizer que ela também é uma fã minha".



Moneke, então, descreveu que a cena tratava das problemáticas do racismo e machismo: "A cena em si poderia ser dita na vida real, talvez se a Taís fosse uma outra pessoa ou se eu fosse uma outra pessoa. Uma cena muito real e que fala de problemas muito comunso, como a questão do racismo e do machismo cultural".

Divulgação Elenco de "Ritmo de Natal"

"É uma cena intensa e de muita emoção e como a gente se admira muito sabe é difícil você olhar nos olhos de uma pessoa que você admira tanto e falar coisas tão fortes. Então, eu acho que a cena ficou muito linda," completou a atriz, que ainda falou que Taís caiu no choro com a intensidade da cena.



Na comédia, Clara Moneke interpreta Mileny, uma cantora de funk do momento, que se envolve com Dante, interpretado por Isacque Lopes, um violonista clássico. Eles enfrentam desafios ao passaremm o primeiro Natal juntos, com as famílias, completamente diferentes. Taís Araújo interpreta Inês, mãe de Dante.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente