Reprodução Karoline Lima manda recado após críticas

A influenciadora Karoline Lima mandou um recado no último domingo (15) para as pessoas que estão a criticando por viajar e curtir festas sem a presença da filha Cecília, de 1 ano. A herdeira é fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão.

Através do Instagram, a modelo comparou a pressão social direcionada para a mãe em relação ao pai.

"Quando ver uma mãe curtindo a vida, finja que ela é o pai e não pergunte com quem ela deixou a filha", escreveu, exibindo um vídeo que mostra ela passeando e festejando sem a filha.

Nos últimos dias, a influenciadora foi alvo de críticas após compartilhar registros da viagem em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em uma publicação na rede social, Karoline aparece no colo de um dançarino de boate adulta.