Reprodução/Instagram Filha de Karoline Lima rouba a cena ao mostrar simpatia com passageiros de voo

Karoline Lima compartilhou com os seguidores uma cena fofíssima da filha, Cecília, durante um voo.

A bebê esbanjou simpatia ao cumprimentar todos os passageiros do avião com um "oi". Nas imagens, ela entrega sorrisos e acenos.





"Ela simplesmente cumprimentando todo mundo do voo", escreveu a mãe na legenda enquanto se divertia com a herdeira.

Nas redes sociais, os internautas se encantaram com a menina. "Queen Ceci sempre muito humilde cumprimentando seus súditos", brincou uma; "Essa criança não existe", comentou outra; "Gente, não dá para acreditar que ela só tem 1 ano", disse uma terceira.

Cecília é fruto do antigo relacionamento de Karoline Lima com o jogador de futebol, Éder Militão.

