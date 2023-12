Reprodução/redes sociais Naiara Azevedo cancela show após denunciar violência do ex-marido

Naiara Azevedo cancelou um show que faria neste sábado (2) no Vale de São Domingos, em Mato Grosso. O cancelamento vem depois da cantora denunciar o ex-marido de violência doméstica.



A nota, divulgada no Instagram de Naiara, informa que o cancelamento foi em decorrência da denúncia e não ainda não tem data prevista. O informe ainda garantiu que as demais apresentações seguem inalteradas.



O texto ainda confirmou a ida de Naiara a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulherm em Goiânia para a formalização do pedido de medida protetiva e demais ocorrências.



Caso Naiara Azevedo

Naiara Azevedo esteve em uma delegacia em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (30), e abriu um boletim de ocorrência contra o ex-marido, Rafael Cabral. A cantora disse ter um vídeo de agressões físicas que sofreu do empresário.



Segundo Léo Dias, a artista relatou, no B.O, que sofreu ameaças de Rafael e citou um caso de julho, em que ele prometeu "acabar a vida e carreira" dela.

Ao iG Gente, a equipe de Naiara Azevedo negou que a cantora foi agredida por um namorado, mas confirmou a ida à delegacia e que o caso "está em segredo de justiça".



Rafael Cabral se manifestou após a repercussão do caso. Ao G1, ele afirmou que estranhou as declarações de Naiara, mas reconheceu que cometeu "erros" e "falhas" no relacionamento.



Naiara e Rafael terminaram o relacionamento de uma década em 2021, mas continuaram como sócios na área de equipamentos de shows da cantora.

