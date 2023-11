Reprodução / YouTube Luísa Sonza comenta relacionamentos em ‘De Frente Com Blogueirinha’

No “De Frente Com Blogueirinha” desta segunda-feira (27), Luísa Sonza comentou os relacionamentos que teve com Whindersson e Chico Moedas.

Blogueirinha começou perguntando como está a relação da cantora com o humorista, que foi a inspiração para o single “Penhasco”, do álbum “Doce 22”. "Está tudo certo. Acontece. Às vezes, a gente é ruim para o outro e a gente não quer ser. Aconteceu e a gente tá bem com isso. Ele já me pediu desculpa", respondeu a artista.

Cutucada pela apresentadora, que questionou se ela escreverá a terceira versão da música “Penhasco” para Chico Moedas, Luísa brincou que vai “falar mal” do ex. "Na outra vez [com Whindersson], o penhasco foi bem maior. Não dá pra comparar, são coisas diferentes. Esse último não foi importante. Vai ter música falando mal, com toda certeza. Talvez até um álbum inteiro", afirmou.

Já no quadro bate-volta, Blogueirinha pediu para a cantora citar um livramento, e Luísa respondeu em referência ao ex, Chico Veiga, que ganhou notoriedade investindo em bitcoin (BTC) e outras criptomoedas: "O bitcoin lá, né! O maior conselho: nunca invista em bitcoin, jamais!"