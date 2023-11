Reprodução/X Paula Fernandes canta na arquibancada após não receber convite de Taylor Swift

Parece que os swifties, nome do fã-clube de Taylor Swift, tinham algumas expectativas para o último show da The Eras Tour no Brasil.

Após a apresentação da cantora em São Paulo, os fãs mostraram a chateação com a falta da participação de Paula Fernandes na parceria em 'Long Live' e a ausência do anúncio do álbum Reputation na versão da artista.





A brasileira inclusive soube da vontade do público e resolveu fazer o próprio show da arquibancada. Do camarote, ela cantou a música tão querida e foi acompanhada pelos fãs ao seu redor.

a paula fernandes sabendo que não subiria ao palco pra cantar com a taylor, foi lá e fez o próprio show da arquibancada sabendo que muitos fãs queriam que ela estivesse no palco

eh mto isso né, se formos esperar por gringo…

nós por nós mores!!!!!!!



eh mto isso né, se formos esperar por gringo…







Outro ponto que tocou os brasileiros foi a ausência de fotos no Instagram de Taylor agradecendo pelas apresentações no país, coisa que ela fez para outros lugares.

Esperavamos:



- Reencontro de zilhões com a Paula Fernandes

- Anúncio do Reputation TV no BR



Esperavamos:

- Reencontro de zilhões com a Paula Fernandes

- Anúncio do Reputation TV no BR

E no fim não recebemos nenhuma fotinha sequer no feed, e nem muito menos oq citei acima. 🥲









bom dia pra quem?



aquela loira de água oxigenada não anunciou o reputation tv, não cantou long live com a Paula Fernandes, ela odeia este país











NAO TEVE POST SOBRE O BRASIL

NAO TEVE PAULA FERNANDES

NAO TEVE REP TV

NAO TEVE POST SOBRE O BRASIL

NAO TEVE PAULA FERNANDES

NAO TEVE REP TV

MULHER VC VEIO AQUI FAZER OQ???









Não postou foto do Cristo, não chamou a Paula Fernandes, Não reputou e ainda não teve post no insta sobre o Brasil…. Ela nos odeia msm.

Morte de Ana Benevides

Ana Clara Benevides passou mal, na última sexta-feira (17), durante a primeira apresentação de Taylor Swift no Brasil, devido ao forte calor que fazia no Rio de Janeiro e teve uma parada cardiorrespiratória. A jovem de 23 anos foi socorrida no local, mas não resistiu. O caso está sendo investigado. Além da necropsia, exames toxicológicos e histopatológico devem revelar a causa da morte.

Taylor Swift lamentou a morte através de um texto nas redes sociais, mas foi criticada na web por não citar o ocorrido nos shows e não dar assistência à família da fã .

A Time for Fun, que organizou os shows da cantora no Brasil, também foi criticada por não dar suporte à família. A empresa apenas comunicou que contataram os pais de Ana, mas eles não quiseram falar do assunto .

A família da fã contou com uma vaquinha realizada por fãs da Taylor para transportar o corpo da jovem para Campo Grande (MS), onde foi velado e sepultado.

