Reprodução/X/Instagram Taylor Swift pretende volta ao Brasil; famosos curtem show na pista

Na noite de sexta-feira (24) Taylor Swift se apresentou pela primeira vez em São Paulo para uma multidão de fãs.

Após casos pesados no Rio de Janeiro, a cantora entregou o show e o público pôde curtir a apresentação sem muitas confusões.





Durante a apresentação, a artista se surpreendeu com a cantoria alta dos fãs e afirmou que pretende voltar ao país. "Estar aqui realmente tem sido uma celebração maravilhosa. Tive oportunidade de tocar em lugares em que nunca estive antes... Eu quero voltar ao Brasil", disse.

🚨 VENCEMOS! 🇧🇷



Taylor revelou que quer voltar para o Brasil durante o show de hoje. #SaoPauloTSTheErasTour pic.twitter.com/CDwoHLeBLQ — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) November 24, 2023





Taylor também comemorou o recorde de público na história do Allianz Parque, com 44 mil ingressos vendidos.

Vários famosos marcaram presença no show de Taylor e alguns deles aproveitaram na pista ao lado da multidão de fãs para ver a cantora de pertinho.

alessandra negrini no show da taylor swiftie, as primeiras mulheres do mundo. como isso é possível? #SaoPauloTSTheErasTour pic.twitter.com/ruQvQr57BG — fabi (@fabii_machadoz) November 25, 2023

















