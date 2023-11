Reprodução/ Instagram Gabriela Pugliesi apoia Viih Tube e Eliezer após Lua receber ataques

Na última terça-feira (21), Gabriela Pugliesi usou as redes sociais para apoiar Viih Tube e Eliezer, pais de Lua Di Felice. A bebê de sete meses vem sendo atacada nas web com mensagens de ódio sobre a aparência.



A influenciadora publicou um texto sobre o assunto. “Criticar a aparência física de alguém numa rede social, onde é a forma mais clara de incitar o ódio já é inaceitável. Criticar a aparência física de um bebê/criança é repugnante, é cruel no último nível. Expressar essa sua 'opinião', que nada mais é do que a amargura do seu coração, para os pais da criança, é o fim de qualquer esperança que a gente possa ter na humanidade”, iniciou.

“E o pior é usar como desculpa: 'Ah, então para de mostrar a filha'. Como se isso fosse a causa desse ódio descabido. Dessa falta de noção, de escrúpulo dessa galera nojenta e infeliz. Não se fala da aparência de uma criança. A mãe da criança não quer sua opinião infeliz. Qual a parte daquela frase básica, que a mamãe de todo mundo aqui que usa a internet deve ter ensinado, 'não tem nada de bom para falar, cala a boca', [vocês não entenderam?]”, completou.



Por fim, ela apontou: “Vocês que têm coragem de falar mal de um bebê, eu sinto muito mesmo por terem um coração podre”.



Em seguida, Puglieso gravou stories no Instagram para explicar que a mensagem compartilhada não era sobre o filho, Lion, mas sobre Lua.

“Postei essa mensagem, mas eu não estava me referindo ao meu filho, nunca recebi nenhuma mensagem ofensiva sobre ele. Isso não importa, porque depois que você é mãe, pelo menos comigo, você se coloca totalmente no lugar de qualquer outra mãe e você pensa nas crianças de outra forma. Não importa se o filho é meu ou de outra pessoa, dói do mesmo jeito”, explicou.

