Fabiano Moraes, pai de Viih Tube e avô da pequena Lua, se irritou com os ataques contra a bebê e prometeu buscar os "haters" na Justiça. O empresário não vai desistir de processar as pessoas que promovem discurso de ódio contra a criança através das redes sociais.



Em contato com o iG Gente, o pai de Viih Tube lamentou a gordofobia sofrida pela neta após a divulgação das fotos do aniversário de Lua, de sete meses. “Minha neta é linda, cheia de saúde e recebe o amor de todos. Existe muita babaquice dessas pessoas que não têm o que fazer e fazem comentários absurdos nas redes sociais. Estão cometendo um crime e o pior contra uma criança, mas a Lua tem família e vamos brigar por ela”, afirmou Moraes.





“A Lua não merece essas ofensas, aliás ninguém é merecedor de comentários deste tipo. Não medirei esforços para encontrar um por um desses babacas. Isso é falta de amor, um sentimento que se faz presente em todos os membros de nossa família”, finalizou.

Recentemente, Viih Tube e Eliezer se manifestaram diante dos ataques à filha do casal. “Mexeu com nossa filha vão pagar na Justiça. Essas pessoas vão pagar. Esses ataques só vão parar de acontecer quando os envolvidos começarem a sentir no bolso e pagarem por seus crimes cometidos”, desabafou Eli em vídeo.

Viih Tube posta stories para rebater comentários de internautas que falam sobre o peso da sua filha Lua: “vão todos tomar bem no meio do…” pic.twitter.com/6bpeO2WDyG — Insta: @rainhamatos 👑 (@rainhamatoss) November 11, 2023





Como o marido, a influenciadora que ultrapassa 31 milhões de seguidores no Instagram, também mostrou indignação. “Não vou aturar um só comentário, a partir de agora vou entrar com todos meus direitos legais em cada pessoa que comentar!”, escreveu Viih Tube.