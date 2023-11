Reprodução/Record TV A Fazenda: após homenagem, André deixa dúvida sobre término com Winits

Parece que André Gonçalves e Danielle Winits terão muito o que conversar após o fim de A Fazenda 15. A atriz mandou um recado para o ex-marido ao vivo durante a última eliminação e, agora, o status do relacionamento está inconclusivo.

Enquanto conversava com Shayan na cozinha, o peão deixou dúvida sobre o fim do relacionamento com a artista.





"Ontem apareceu sua ex-mulher, né?", questionou Shay. "Ex?", completou André.

"Isso que eu ia falar! Agora não é mais ex, pelo jeito. Sua mulher é linda, mano! Ela é atriz?", respondeu o iraniano. "Aham! Grande atriz, maravilhosa", elogiou o ator.

No ao vivo, Winits apareceu emocionada declarando torcida para o ator. "É com muita emoção que deixo aqui minha torcida pra você, em nome de toda sua família, do Guy, de todas as pessoas que te amam. Então, segura, peão!", desejou a atriz, que acabou se emocionando e deixou algumas lágrimas escaparem.

