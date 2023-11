Reprodução A Fazenda 15: Briga de Lucas e Black envolveu Jojo Todynho e acusação

A tarde desta segunda-feira (20) em "A Fazenda 15" foi marcada por uma confusão generalizada e suposta agressão de Lucas Souza e Cezar Black. Segundo relatos, a briga teria envolvido Jojo Todynho e acusação de orquestrar carro de som.

O conflito começou durante uma atividade entre os peões, que estavam divididos em dois grupos. Após ganharem a dinâmica, Márcia Fu, do time vencedor, teria provocado os rivais cantarolando "bomba".

Integrante do outro time, Cezar Black revoltou-se com a zoação dos outros peões e rebateu: "Ah, cantar bomba pode, mas fumo entrando não pode? Hipocrisia!".

O inicio da treta se deu do nada com Black se revoltando com algo.



pic.twitter.com/O9rC9eB3AN — Dantas (@Dantinhas) November 20, 2023





Quem também fazia parte do time vencedor era o militar da reserva Lucas Souza que, após a réplica de Cezar Black, confrontou o enfermeiro.

A briga escalou para uma confusão generalizada e o sinal do PlayPlus foi interrompido. Apesar disso, após a briga ser apartada, peões relataram o que teria acontecido.

Outro angulo do barraco.

Será que deu merda? Camera cortada ate agorq.



pic.twitter.com/aw6xWXBbHU — Dantas (@Dantinhas) November 20, 2023





Qual foi a razão da briga?

Lucas e Black teriam se atacado mencionando os relacionamentos na casa. Na confusão, Cezar citou o fato do militar ter levado uma foto do casamento com Jojo Todynho, apontando que seria uma estratégia de jogo.



Black: "Tentou com Simioni e ela deu um corte. Tava doido pra pegar alguém famoso! Doido, doido! O cara se relacionando com a mulher e a foto da ex, do casamento, na cabeceira! Tem que ser muito escroto, muito bem pensado pra fazer um negócio! Quando falei a verdade, ficou louco. Partiu pra me agredir."

Em conversa com Márcia Fu, a fazendeira Jaquelline disse que Cezar Black também teria acusado Lucas de orquestrar o carro de som. Semanas atrás, um veículo munido de altos-falantes alertou Kally para se afastar do Paiol, grupo que Black pertence.

Jaquelline: "Eu vendo a falsidade. Hipocrisia. Não posso nem ter meu chico em paz. Não respeita nem o momento de mulher da gente. Esses covardes. Queria tirar o menino de si pra causar uma expulsão. Ainda disse que o carro de som veio por causa do Lucas. Podre! Hipócrita! Cara nojento."