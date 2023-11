A Fazenda 15: noite tem punição misteriosa e repercussão de briga

Jaquelline comentou foto de Jojo

Jaquelline, que tem um affair com Lucas no reality, falou da foto que o militar tem de Jojo Todynho: "É a foto da ex dele do casamento. Quando eu era amiga foto, tava lá a foto. Mas nem como amiga eu perguntei 'por que você trouxe essa foto?'. Eu vi a foto e respeitei e não tenho que cobrar nada. Pelo contrário, um dia eu falei pra ver e ele me mostrou. [...] Quando a gente começou a ficar, a foto ainda tava lá. Quando a gente brigou, foi porque ele falou que tinha sentimentos por alguém do passado — e eu já me liguei quem era. Eu fiquei chateada, óbvio. [...] Ele sente que, pra seguir a vida dele, ela tem que perdoar ele como pessoa pelas coisas que foram ditas. É uma coisa dele com ele mesmo."