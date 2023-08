Reprodução Atriz Giovanna Chaves pede por regras após caso de Larissa Manoela

A atriz Giovanna Chaves, que iniciou a carreira como atriz mirim, saiu em defesa de Larissa Manoela após a exposição no Fantástico no último domingo (13). No Twitter, a ex-"Cúmplices de um Resgate" pediu por regras no trabalho infantil que assegure o patrimônio dos menores de idade.

“Tudo isso que aconteceu deveria servir para colocar regras no direito da criança ao patrimônio quando realiza trabalho infantil”, opinou a atriz, na rede social.

Assim como Larissa Manoela, Giovanna Chaves também participou do elenco de "Cúmplices de um Resgate". Inclusive, na época, elas protagonizaram uma rivalidade midiática.

Em entrevista ao Fantástico, a atriz Larissa Manoela expôs ter sido afastada do comando da própria carreira. Nos relatos, a atriz lamentou que tinha que pedir dinheiro aos pais, que gerenciava a carreira dela. Além disso, ela revelou ter direito a somente 2% do rendimento de uma empresa aberta para os trabalhos dela. O restante era dividido entre os pais, 49% para cada.

tudo isso que aconteceu deveria servir para colocar regras no direito da criança ao patrimônio quando realiza trabalho infantil! — Giovanna Chaves 🧚🏻 (@gichavesoficial) August 14, 2023