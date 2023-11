Reprodução/Instagram Silvia Abravanel revela bronca em mãe de Larissa Manoela: 'Dormia com o namorado com 11 anos'

Silvia Abravanel expôs, em entrevista inédita, que deu uma "bronca" na mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, por conduta inadequada da atriz quando ela ainda era uma criança. Em bate-papo com Luciana Gimenez para o podcast "Bagaceira Chique", a herdeira de Silvio Santos disse ter dado um toque em Silvana porque, aos 11 anos, a artista mirim supostamente dormia de conchinha com o namorado.



Questionada sobre o rompimento de Larissa com os pais ( relembre clicando aqui ), Silvia respondeu: "O único contato que eu tive com a mãe dela foi em um momento muito pesado, porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as crianças em casa, a gente tem essa responsabilidade", começou ela.

"E aí, eu tive que chamar o diretor da novela, chamar os pais da Larissa, não lembro se o marido da Silvana estava, e falei: 'Olha, não é aceitável que sua filha, com 11 anos de idade, propague na internet que dorme de conchinha com o namorado'", acrescentou a filha do dono do SBT.

Silvia Abravanel também contou qual foi a reação de Silvana com o alerta. "Ela me falou: 'Silvia, eu não posso fazer nada porque é ela que sustenta a casa'. Eu falei: 'Pode sim, porque você é a mãe dela! Eu não estou te perguntando quem sustenta a sua casa, estou simplesmente te falando que você tem a obrigação de educar sua filha e segurar isso. Porque ela lida com crianças e ela é uma criança'".

Na sequência, ela confessou não ter ficado surpresa com a polêmica envolvendo Larissa Manoela e os pais. "Na época, era isso que a Larissa Manoela era. Então, não me surpreendeu quando deu essa bagunça toda, que a Larissa quis sair da barra da saia da mãe e do pai, porque eu ouvi isso da boca da Silvana: 'Eu não posso fazer nada, minha filha que manda em casa porque ela que sustenta'".

Silvia Abravanel expõe passado de Larissa Manoela



Herdeira do SBT relatou uma treta que teve com Silvana Taques por conta do comportamento da filha e a falta de pulso da mãe da atriz pic.twitter.com/WdWAargBbE — Tati @EX (@Taticru79846829) November 19, 2023

