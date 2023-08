Reprodução/ Globo Larissa Manoela dá detalhes da briga com os pais

No último sábado (12), foi ao ar a chamada da entrevista que Larissa Manoela deu ao "Fantástico" sobre o rompimento que teve com os pais. Ela deu detalhes do que a motivou a se afastar deles e começar a gerir a própria carreira. Antes da atriz decidir ser a própria empresária, boatos já afirmavam que ela vivia uma relação abusiva com os genitores, onde eles controlavam todo o dinheiro dela.











No trecho da entrevista, Larissa conta que resolveu abrir mão de tudo o que ganhou em 18 anos. "Eu só queria entender esse negócio, que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", diz a atriz.



A reportagem, então, mostra uma conversa que ela teve com o pai, Gilberto Elias, onde Larissa pede dinheiro para comprar comida enquanto estava na praia.





A atriz revelou que rompeu com os pais no início do ano. Larissa começou a a trabalhar aos 4 anos e, desde então, era a mãe, Silvana Taques, que administrava a carreira dela.

Larissa Manoela vai hablar sobre os pais pic.twitter.com/2AHSTRHzTE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 13, 2023





A entrevista sobre o rompimento será exibida este domingo (13), no "Fantástico", na TV Globo, a partir das 20h30.