Reprodução Taylor Swift agradece homenagem no Cristo Redentor: 'Não acreditei'

A cantora Taylor Swift abriu a agenda de shows no Brasil nesta sexta-feira (17), se apresentando no Engenhão, no Rio de Janeiro. A artista também aproveitou o momento para agradecer a homenagem no Cristo Redentor. Na noite de quinta-feira (16), Cristo apareceu 'vestindo' um manto que faz referência a uma das obras da cantora norte-americana.

Nesta semana, fãs da cantora se mobilizaram em uma ação social junto ao Santuário responsável pelas projeções no monumento. Segundo a instituição, foram arrecadados mais de R$ 179 mil em doações. Ao atingir a meta, os fãs conseguiriam homenagear a cantora.

“Eu vi algo que não acreditei. Isso deve ser Photoshop. Vocês de alguma forma, colocaram a camiseta do Junior Jewels escrito Welcome To Brasil, não foi? Foi uma das coisas generosas que alguém já fez por mim”, agradeceu Taylor, durante o show.

ELA FALOU DO CRISTO PORRA pic.twitter.com/xiBWnphtHb — jules. | au evajacks 📌 (@evajiacks) November 18, 2023