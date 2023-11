Reprodução Taylor Swift: web cobra organizadora de show por vetar garrafa de água

A última sexta-feira (17) foi marcada por muitas dificuldades para os fãs da cantora Taylor Swift, que se deslocaram para o show realizado no Engenhão, Rio de Janeiro. Com a cidade marcando sensação térmica de 59,3°C, o evento musical registrou centenas de desmaios e até a morte de uma estudante de 23 anos. Nas redes, internautas cobram a organizadora Tickets For Fun (T4F) por proibir a entrada no show com garrafa de água.



A estudante de psicologia Ana Clara Benevides morreu após passar mal durante o show de Taylor Swift. A jovem desmaiou, foi atendida por enfermeiros no local, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória que lhe tirou a vida.

Além disso, bombeiros contabilizam extraoficialmente mais de mil desmaios de fãs ao longo da sexta-feira. Nas redes sociais, internautas se revoltaram devido à organizadora Tickets For Fun (T4F) vetar a entrada no local com garrafas de água. Vale ressaltar que o show contou com um público de aproximadamente 60 mil pessoas.

Neste sábado, o Ministro da Justiça Flávio Dino se pronunciou lamentando a morte da jovem. Ele também prometeu rever a acessibilidade de garrafas de água em eventos com muitas pessoas.

"Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - AINDA HOJE - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de ÁGUA para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa", iniciou ele.

"O Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados à SAÚDE. É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água", completou.

Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - AINDA HOJE - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de ÁGUA para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023





No X, antigo Twitter, internautas apoiaram um movimento para chamar atenção das autoridades. "JUSTIÇA POR ANA" aparece nos principais assuntos da rede.

"A mina com 23 anos morrer porque uma empresa mesquinha do caralho não deixa portar garrafa de água em emergência climática me deixou muito emputecida", criticou uma internauta.



"Impedir alguém de entrar com uma garrafa de água em um calor de mais de 40° celsius é um absurdo. Se vocês querem garantir segurança, que garantam primeiro a saúde das pessoas que estão lá dentro. T4F exigimos respeito", declarou outra.

"Como você IMPEDE pessoas de entrarem com garrafa d’água no seu estádio só pra LUCRAR num calor de 60°? Se até os performers estavam passando mal, quem dirá os fãs? MERECEMOS O MÍNIMO DE APOIO NA ESTAÇÃO MAIS QUENTE DO ANO. T4F EXIGIMOS RESPEITO", escreveu uma terceira.

"Água não deveria NUNCA ser vendida. Água é essencial para a vida e deveria ser oferecida de graça. Proibir entrada de água e cobrar 8-10 reais numa garrafa num calor de 60°C é querer, sim, que as pessoas morram. O falecimento dessa menina tem culpados, precisa ser investigado", refletiu outro.

Tickets For Fun se pronuncia

Através do Instagram, a empresa responsável lamentou a morte de Ana Clara Benevides.





O iG Gente entrou em contato com a assessoria da empresa e aguarda um posicionamento sobre as acusações de responsabilidade. Matéria em atualização.