Reprodução Taylor Swift pausou show para dar água aos fãs: 'Realmente precisam'

A cantora Taylor Swift interrompeu o show na última sexta-feira (17) para dar água aos fãs que a assitia no Engenhão, Rio de Janeiro. A data registrou o recorde de maior sensação términa na cidade carioca, marcando 59,3ºC. Fã da cantora, a jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal no evento.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Taylor Swift aparece preocupada com o desconforto térmico dos fãs. Em diversos momentos, a artista norte-americana jogou garrafas de plástico em direção ao público.

Taylor decidiu pausar o show para pedir para a produção entregar água para os fãs que estavam na pista premium, local mais próximo do palco.

"Algumas pessoas precisam de água aqui. Talvez uns 30, 40 pés para trás. Elas estão segurando um telefone para dizer que precisam de água. Então, quem for o encarregado de dar isso para elas, apenas garanta que isso aconteça. Posso receber um sinal de que vocês sabem onde elas estão? Vocês estão vendo os telefones? Desculpe, é que está muito calor. Se alguém diz que precisa água quando está fazendo calor, essas pessoas realmente precisam. Só precisamos dar água a essas pessoas", disse, preocupada.





Morte da fã Ana Clara Benevides

Na última sexta-feira (17), a estudante de psicologia Ana Clara Benevides morreu após passar mal no show de Taylor Swift, realizado no Engenhão, Rio de Janeiro. A jovem desmaiou e posteriormente teve uma parada cardiorrespiratória. Ela foi atendida na enfermaria local, transferida ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

A morte da jovem de 23 anos chamou atenção nas redes sociais e mobilizou fãs a cobrarem responsabilização da produtora do evento Tickets For Fun (T4F). Além de Ana Clara, bombeiros contabilizam extraoficialmente mais de mil desmaios de fãs.

No dia da fatalidade, a cidade do Rio de Janeiro registrou o recorde de maior sensação térmica, atingindo 59,3ºC. Somado ao calor, a organizadora proíbe a entrada de garrafas de água dentro do estádio.

A discussão sobre o veto da água mobilizou agentes públicos como o Ministro da Justiça Flávio Dino, que cobrou uma revisão das políticas de fornecimento de água em eventos de grande público.

A cantora Taylor Swift se pronunciou lamentando a morte da fã e disse estar devastada com a fatalidade. Empresa responsável pela organização, a Tickets For Fun também se solidarizou com a família de Ana Clara Benevides.

isso daqui é doloroso demais! Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos, a falta de empatia de uma empresa que não teve a decência de distribuir água gratuita para os fãs nesse período de calor extremo é revoltante!!



JUSTIÇA POR ANA

T4F EXIGIMOS RESPEITO pic.twitter.com/gMRfSa5I4K — ★ VAI VER O LOUIS DE NOVO!! (@ltwbeau) November 18, 2023